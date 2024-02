Werder vor Verpflichtung von Hansen-Aaröen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht am Deadline Day vor dem Transfer von Isak Hansen-Aaröen. Wie Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bestätigte, arbeite man an der Weser an der Verpflichtung des norwegischen Talents von Manchester United.