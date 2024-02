Wieso Bayern-Ikone Zé Roberto im Topduell zu Leverkusen hält - Lob für Xabi Alonso

Vor dem Bundesliga -Gipfeltreffen hat Zé Roberto nun Stellung dazu bezogen, was er von dem mit Spannung erwarteten Duell erwartet - und ein wenig damit überrascht, diesmal der Werkself die Daumen zu drücken, mit der er 2002 sowohl in der Liga, als auch im DFB-Pokal-Endspiel und im Champions-League-Finale gleich dreimal als „Vizekusen“ alle greifbaren Titel verspielte.

Er habe „tolle Erinnerungen an beide Klubs. Ich habe lange dort gespielt. Es war eine ganze tolle Saison bei Bayer 04 im Jahr 2001/02. Mit Bayern habe ich viele Titel gewonnen. Bayer Leverkusen fehlt es noch die Meisterschaft zu gewinnen. Die anderen beiden Titel sind schon lange her“, sagte der inzwischen 49 Jahre alte Ex-Profi bei Sky.

Und fügte an: „Ich denke, aufgrund der starken Saison, die Leverkusen spielt und weil ich Leverkusen diese Emotionen in der Bundesliga wünsche, schlägt mein Herz diese Saison für Bayer 04.“

Bayer vs. FCB: Die legendärsten Duelle

Zé Roberto erklärte, Bayern habe „Respekt, aufgrund der aktuellen Form von Leverkusen“, auch wenn die Münchner grundsätzlich ein Team seien, „das vor keinem Angst hat, nicht in der Bundesliga und nicht in Europa. Wenn sie auf den Platz kommen, wollen sie immer gewinnen.“

So oder so glaubt der frühere Profi und Nationalspieler Brasiliens, dass die Partie vorentscheidende Auswirkungen auf den Titelkampf habe: „Das Spiel ist wie ein Finale.Ich denke, dass das Spiel sehr entscheidend dafür ist, wer am Ende Meister wird.“