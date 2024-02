Zum 80.: Kahn gratuliert "Vorbild" Maier

Torwart-Legende Oliver Kahn hat seinem Vorgänger Sepp Maier mit warmen Worten zu dessen Ehrentag gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag an Sepp, eine wahre Torwartlegende, mein persönliches Vorbild und einer meiner besten Freunde“, schrieb Kahn am Mittwoch in einem Post auf X.