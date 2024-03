2000. Bundesligaspiel der Bayern: Es bleibt bei 1206 Siegen

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat beim 2:2 (1:1) am Freitag beim SC Freiburg sein 2000. Spiel in der Fußball-Bundesliga absolviert. Zum Sieg reichte es im 1000. Auswärtsspiel für die weiter schwächelnden Bayern nicht, die Partie schaffte dennoch Fakten und brachte neue Aufschlüsse.

Eric Dier: Der Engländer wird über den Sommer hinaus bei den Bayern spielen. Durch die bisherigen Einsätze des Verteidigers für den Rekordmeister wurde eine Klausel in dessen Vertrag aktiviert, die Dier bis 2025 an die Bayern bindet. Das bestätigte der neue Sportvorstand Max Eberl. Die Münchner hatten den 30-Jährigen im Januar von Tottenham Hotspur bis zum Saisonende ausgeliehen. Bei den Spurs läuft der Vertrag des 49-maligen Nationalspielers im Sommer aus.

Alternativen: Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag gegen Lazio (Hinspiel 0:1) braucht der scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel seine beste Elf. Der in Freiburg gesperrte Matthijs de Ligt könnte in die Abwehr zurückkehren. Auch Alphonso Davies ist nach überstandener Knieverletzung eine Alternative, er wurde in Freiburg eingewechselt. Offen ist der Einsatz des angeschlagenen Nationalspielers Leroy Sane. Er wurde beim SC durch Youngster Mathys Tel ersetzt. Der 18 Jahre alte Franzose erzielte prompt ein Traumtor.