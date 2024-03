Alonso bleibt: Applaus vom Team, Liebe von den Fans

Xabi Alonso bleibt Trainer von Bayer Leverkusen - eine große Nummer in den Medien, nicht aber für den Basken und sein Team. "Wir sind erst am Donnerstag wieder zusammengekommen. Am Freitag hat er vor der Gegneranalyse dann erzählt, dass er nirgendwo hingeht", sagte Robert Andrich nach dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim. "Die Mannschaft hat das so hingenommen, wir haben applaudiert. Ich gehe aber davon aus, dass sich jeder innerlich darüber gefreut hat."