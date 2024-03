Bayer Leverkusen: Die bizarrste Erkenntnis der Mega-Saison

Leverkusen unumstrittener Spitzenreiter

Zehn Spieltag vor Schluss steht die seit inzwischen 34 Spielen ungeschlagene Werkself mit zehn Punkten Vorsprung an der Spitze der Bundesliga . Im DFB-Pokal hat das Team von Xabi Alonso das Endspiel in Berlin dicht vor Augen und ist auch in der Europa League noch voll im Rennen.

Noch kein Stürmer-Tor im Kalenderjahr 2024

In dieser Pflichtspielsaison haben die Rheinländer zwar schon 99 Tore geschossen, doch ausgerechnet die Mittelstürmer halten sich zum größten Teil zurück. Das betrifft vor allem für das Kalenderjahr 2024, in dem bislang weder Schick noch Borja Iglesias oder der nur eine Nebenrolle spielende Adam Hlozek erfolgreich waren. Wer zur richtigen Einordnung trotz allem eine exakte Angabe haben möchte: Bei Schick sind es beispielsweise 529 torlose Minuten.

Kein Team hat mehr verschiedene Torschützen als Leverkusen

Noch befindet sich der Spanier in einer Phase der Eingewöhnung, ein Torerfolg blieb Iglesias in bislang vier Einsätzen für Leverkusen verwehrt. Unruhig will Rolfes deshalb jedoch nicht werden. Schließlich waren beide stets „ein wichtiger Bestandteil in der Spielentwicklung“.