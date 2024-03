Bayer oder doch Bayern? Kovac glaubt nicht an Comeback

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg glaubt im Meisterduell seiner Ex-Klubs nicht an ein Comeback von Bayern München. "Sollten alle gesund bleiben in Leverkusen, dann kann ich mir das nicht vorstellen", sagte der 52-Jährige nach dem 0:2 (0:1) beim Spitzenreiter Bayer, als er auf die zehn Punkte Rückstand des Rekordmeisters bei noch neun ausstehenden Spielen angesprochen wurde.

"Die spielen so toll, haben so gute Spieler. Das Tor von Wirtz war wieder sensationell. Was soll ich sagen, fehlt nicht mehr viel", sagte Kovac, der von 1996 bis 1999 für die Werkself und von 2001 bis 2003 für Bayern gespielt hat. Von Sommer 2018 bis November 2019 war er zudem Cheftrainer in München.