Bayer-Star Wirtz nennt überraschendes Idol

Er habe Kroos „natürlich bewundert“, stellte Wirtz klar, nannte dann aber einen anderen Namen: „Mein großes Idol war Marko Marin, ich hatte ein Werder-Trikot mit seinem Namen hinten drauf. Ich war fasziniert von seinen Dribblings und seiner Torgefahr. In dem Punkt konnte ich mich mit ihm identifizieren.“

Auch von seinem Trainer bei Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, könne sich Wirtz einiges abschauen. An manche Qualitäten des ehemaligen Weltklassespielers werde er allerdings nie herankommen. „Wenn er diese Bälle spielt, herrscht erst einmal Stille auf dem Platz. Weil er es einfach besser macht als jeder von uns. Das kann man ruhig zugeben, weil es wohl ganz wenige Spieler überhaupt gibt, die bei diesen Flugbällen mit ihm mithalten können“, schwärmte er von Szenen, in denen der Coach im Training seine Spieler staunen lässt.

Wirtz über Xabi Alonso: „Knüpfe meinen Weg nicht an seinen“

Die Zukunft des Bayer-Coaches ist offen, der Spanier wird mit einem Wechsel zu seinen Ex-Klubs FC Bayern und FC Liverpool in Verbindung gebracht. „Mir ist es enorm wichtig, dass ich so einen guten Draht zu ihm habe. Aber über unsere Zukunft entscheiden wir natürlich unabhängig voneinander. Ich knüpfe meinen Weg nicht an seinen, nein.“