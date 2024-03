Bayern-Absage oder nicht? Wirbel um Verteidiger

Raducanu ist der Meinung, dass Dragusin am besten in Genua geblieben wäre. So hätte er bis zum Ende der Saison regelmäßig spielen und sich für die Europameisterschaft in Form bringen können. Bei den Spurs kam er bisher nur viermal als Einwechselspieler zum Einsatz. Nach drei Kurzeinsätzen stand der 22-Jährige am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Aston Villa immerhin 41 Minuten auf dem Feld.