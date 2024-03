Bayern-Legende ätzt gegen Tuchel: "Chef, bei dem du so einen dicken Hals kriegst"

Was ist der Grund dafür, dass der FC Bayern eine solch durchwachsene Saison spielt? Die Meinungen gehen auseinander. Während Trainer Thomas Tuchel alle Beteiligten in die Pflicht nahm ( „Ich bin nicht das einzige Problem“ ), hat Klublegende Paul Breitner im Trainer den Schuldigen ausgemacht.

„Wir haben eine Situation, die viele kennen aus dem Beruf. Du hast einen Meister oder einen Chef, bei dem du, wenn du morgens ins Auto oder in den Zug oder in die Trambahn einsteigst, um in die Arbeit zu fahren, so einen dicken Hals kriegst“, sagte Breitner beim Bayerischen Rundfunk in der Talkshow Ringlstetter.