Bayers Boniface: "Meisterschaft fehlt diesem Verein"

Boniface arbeitet nach einer Adduktorenverletzung weiter an seinem Comeback, er vermisse es sehr, mit seinen Mitspielern auf dem Platz zu stehen. "Ich hoffe, dass ich bald zurück bin", sagte der Angreifer, der mit der Werkself in der Liga ein Zehn-Punkte-Polster auf Verfolger Bayern München hat und auch im DFB-Pokal und in der Europa League noch vertreten ist.