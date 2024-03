Bjelica vor Bremen: "Wir glauben an unsere Stärken"

Trainer Nenad Bjelica vom Bundesligisten Union Berlin setzt im Heimspiel gegen Werder Bremen auf den Heimvorteil an der Alten Försterei. „Die Aufgabe ist schwierig, aber wir glauben an unsere Stärken und wollen vor unseren Fans drei Punkte holen“, sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).