Bochum patzt im Abstiegskampf! Remis gegen Darmstadt

Punkteteilung im Kellerduell: Der VfL Bochum und Darmstadt 98 haben im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den so wichtigen Befreiungsschlag verpasst. Nach dem 2:2 (1:0) zum Abschluss des 27. Spieltags an der heimischen Castroper Straße warten die Bochumer seit dem furiosen Erfolg gegen den FC Bayern weiter auf einen Sieg, Schlusslicht Darmstadt muss sich schon seit 20 Spielen gedulden.

Philipp Hofmann (30., 48.), der erstmals seit dem 14. Spieltag wieder in Sturmspitze begann, traf am Ostersonntag im Ruhrstadion doppelt für den VfL. Tim Skarke (62.) und Oscar Vilhelmsson (76.) entrissen den Bochumern aber noch den ersten Sieg seit vier Niederlagen in Folge.

„Können sogar noch glücklich sein“

„Wir wissen selbst, dass wir das niemals herschenken dürfen“, ärgerte sich Hofmann bei DAZN. „Ich weiß nicht, warum, wie das passiert ist. Am Ende können wir sogar noch glücklich sein, dass wir einen Punkt holen, weil wir so am Schwimmen waren in der zweiten Halbzeit.“