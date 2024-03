Bremen vorerst ohne Kownacki

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den kommenden Wochen verletzungsbedingt auf Angreifer Dawid Kownacki verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Testspiel bei Hannover 96 (1:3) am Donnerstag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

"Das ist sehr ärgerlich für Dawid und für uns, weil er sich gerade auch in dem Spiel viel vorgenommen hat und sehr engagiert war. Wir hoffen, dass er uns spätestens gegen Stuttgart in vier Wochen wieder zur Verfügung stehen wird", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

Der siebenmalige polnische Nationalspieler, der im Sommer von Fortuna Düsseldorf an die Weser wechselte, kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze (keine Torbeteiligung) in der Bundesliga.