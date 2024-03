Werder-Star vor Wechsel nach Brasilien

Leih-Stürmer Rafael Borre steht beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen vor dem Abgang. Wie die Norddeutschen am Samstag mitteilten, wechselt Borre wohl zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre. Der Kolumbianer steht schon nicht mehr im Kader für das Spiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Fritz bestätigt Verhandlungen: „Befinden uns in der finalen Phase“

"Wir befinden uns in der finalen Phase der Verhandlungen. Daher haben wir gemeinsam mit Rafa entschieden, ihn nicht in den Kader für Sonntag zu nehmen", erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Der Kolumbianer hat in der laufenden Saison vier Bundesliga-Tore erzielt, konnte sich aber nicht dauerhaft in der Startelf festsetzen. Borres Stammverein Eintracht Frankfurt hatte sich bereits im Januar mit Porto Alegre auf einen Wechsel im Sommer verständigt. Angesichts der Tatsache, dass das Transferfenster in Brasilien noch bis zum 7. März geöffnet ist, kann der Deal auch jetzt noch über die Bühne gehen.