Bundesliga heute: Augsburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der FC Augsburg auf den 1. FC Köln. Das Match findet am 31.03.24 (Sonntag) um 15:30 Uhr statt. Der 1. FC Köln hat eine beeindruckende Auswärtssiegesserie gegen den FC Augsburg, mit drei aufeinanderfolgenden Siegen.

Allerdings wird Augsburgs Topscorer Ermedin Demirovic aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen, was eine Herausforderung für das Heimteam darstellt. Demirovic hat in dieser Saison mindestens doppelt so viele Tore und Assists wie alle anderen Augsburger Spieler.

FC Augsburg: Eine beeindruckende Saison

Trotz des Verlusts von Demirovic hat der FC Augsburg eine beeindruckende Saison hinter sich. Mit vier aufeinanderfolgenden Siegen in der Bundesliga und 35 Punkten nach 26 Spielen spielt der FC Augsburg seine beste Bundesliga-Saison seit sechs Jahren. Augsburg hat bereits mehr Punkte auf dem Konto als am Ende der gesamten Vorsaison. Mit 43 Toren in den ersten 26 Spieltagen dieser Bundesliga-Saison hat der FC Augsburg so viele Tore erzielt wie nie zuvor zum Vergleichszeitpunkt.

1. FC Köln: Eine schwierige Saison

Im Gegensatz dazu hat der 1. FC Köln eine schwierige Saison. Mit nur sieben Punkten ist Köln das drittschwächste Team der Rückrunde nach Wolfsburg und Darmstadt. Mit nur 20 Toren stellt der 1. FC Köln die schwächste Offensive der Liga. Köln hat nur eines seiner letzten 13 Bundesliga-Spiele gewonnen und steht nach 26 Spielen bei nur 18 Punkten, was in der Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie für den Klassenerhalt gereicht hat. Trotzdem hat der 1. FC Köln 55% seiner Treffer in dieser Bundesliga-Saison nach einer Standardsituation erzielt, was anteiliger Ligahöchstwert ist.

Wird FC Augsburg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCA gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

