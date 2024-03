Bundesliga heute: Bochum - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum 1848 trifft am heutigen Sonntag um 19:30 Uhr auf den SV Darmstadt 98 in einem Bundesliga-Match, das aufgrund der aktuellen Form beider Teams eine besondere Brisanz verspricht. Der SV Darmstadt hat eine beeindruckende Siegquote von 60% gegen den VfL Bochum in der Bundesliga, obwohl die letzten beiden Begegnungen zugunsten von Bochum entschieden wurden.

Der VfL Bochum kann auf seinen Toptorjäger Takuma Asano zählen, der in dieser Saison bereits sechs Tore erzielt hat, darunter beide Tore beim 2:1-Hinspielsieg gegen Darmstadt.

VfL Bochum und SV Darmstadt: Eine Bilanz der Saison

Die bisherige Saisonbilanz beider Teams ist jedoch alles andere als rosig. Der VfL Bochum hat nur zwei seiner letzten 13 Bundesliga-Duelle mit Tabellenletzten gewonnen und steht mit 25 Punkten nach 26 Saisonspielen vor der schwächsten Zwischenbilanz in der Bundesliga seit 15 Jahren. Darmstadt hingegen spielt mit 13 Punkten und -39 Toren nach 26 Partien die zweitschwächste Bundesliga-Saison eines Teams seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung. Beide Teams befinden sich in einer Niederlagenserie, wobei Bochum die letzten vier Bundesliga-Spiele in Folge verloren hat und Darmstadt seit 19 Bundesliga-Spielen sieglos ist.

Schlüsselspieler und Statistiken

Trotz der schwierigen Situation beider Teams gibt es einige Lichtblicke. Bochums Asano könnte der erste Bochumer seit der Saison 2008/09 werden, der dreifach in einer Bundesliga-Saison gegen ein Team trifft. Darmstadts Tim Skarke hat am vergangenen Spieltag sein siebtes Bundesliga-Saisontor erzielt und übertrifft damit seinen Expected-Goals-Wert deutlich. In Sachen Balleroberung innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor steht der VfL Bochum mit 241 nur hinter den Spitzenteams Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Darmstadt hingegen hat die ligaweit wenigsten hohen Ballgewinne. Es bleibt abzuwarten, wie diese Statistiken sich auf das heutige Spiel auswirken werden.

