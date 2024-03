Bundesliga heute: Bochum - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen der VfL Bochum 1848 und der SC Freiburg um 15:30 Uhr in der Bundesliga aufeinander. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Bochum hat gegen Freiburg eine Pechsträhne. Die letzten fünf Pflichtspiele gegen den SC Freiburg gingen alle verloren. Ein ähnliches Schicksal teilt kein anderes aktuelles BL-Team mit dem VfL. Auf der anderen Seite hat Freiburg gegen kein anderes aktuelles BL-Team eine solch lange Siegesserie. Doch trotz dieser beeindruckenden Siegesserie hat Freiburg seine eigenen Probleme. Sie blieben zuletzt erstmals seit Herbst 2020 in sechs Bundesliga-Spielen in Folge sieglos und verloren sogar vier Auswärtsspiele in Serie.

Spieler im Fokus: Lucas Höler und die Defensive des VfL Bochum

Lucas Höler, der Stürmer des SC Freiburg, ist nur noch einen Treffer von seinem persönlichen Bestwert aus der Saison 2019/20 entfernt. Mit sieben Toren ist er zusammen mit Vincenzo Grifo der beste Torschütze der Freiburger in dieser Saison. Auf der anderen Seite hat der VfL Bochum zuletzt erstmals seit März 2010 in zwei BL-Spielen in Folge mindestens vier Gegentore kassiert. Die Defensive des VfL wird also gefordert sein, um Höler in Schach zu halten und die Niederlagenserie zu beenden.

Die aktuelle Form: Bochums Heimstärke gegen Freiburgs Auswärtsschwäche

Trotz der Niederlagenserie gegen Freiburg kann der VfL Bochum auf eine beeindruckende Heimstärke bauen. Sie trafen in jedem ihrer letzten 18 Bundesliga-Heimspiele, die längste aktuelle Heim-Trefferserie der Liga. Allerdings verspielte der VfL in dieser Saison in Bundesliga-Heimspielen bereits 13 Punkte nach eigener Führung. Freiburg hingegen hat mit fünf Punkten und einer Tordifferenz von -7 nach sieben Spieltagen die zweitschwächste Rückrunden-Bilanz dieser Bundesliga-Saison. Zudem konnte der SC Freiburg als eines von zwei Teams auswärts noch keine Punkte nach Rückstand holen. Es bleibt also abzuwarten, ob Bochum seine Heimstärke nutzen und die Niederlagenserie gegen Freiburg beenden kann.

