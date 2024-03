Bundesliga heute: Bremen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Form und Performance der Mannschaften

Der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison bisher 25 Punkte nach 26 Partien erzielt, was seine geteilt schwächste Bundesliga-Saison darstellt. Die Mannschaft blieb zuletzt erstmals innerhalb einer Bundesliga-Saison elf Spiele in Folge sieglos. Werder Bremen hingegen blieb zuletzt vier Bundesligaspiele in Folge sieglos, hat aber in den letzten 13 Bundesligaspielen immer getroffen – die längste laufende Serie aller Teams. Mit 30 Punkten nach 26 Bundesligaspielen hat Bremen genau die gleiche Bilanz wie vor drei Jahren in der Abstiegssaison 2020/21.

Schlüsselspieler und Ausfälle

Bei den Schlüsselspielern ist zu beachten, dass Wolfsburgs Maximilian Arnold seit einem Jahr oder 29 Spielen ohne Torvorlage in der Bundesliga ist. Auf der anderen Seite ist Werders Mitchell Weiser mit sechs Assists der erfolgreichste Vorbereiter des Teams. In Bezug auf Ausfälle muss der VfL Wolfsburg in Bremen auf Patrick Wimmer (Rot-Sperre) verzichten, während Werder mit Jens Stage, Mitchell Weiser und Senne Lynen gleich drei Spieler wegen der 5. Gelben Karte fehlen. Stage kam als einziger Bremer in dieser Bundesligasaison in allen 26 Partien zum Einsatz, Lynen fehlte nur am 4. Spieltag beim 2:4 in Heidenheim und Weiser ist mit sechs Assists Werders erfolgreichster Vorbereiter.