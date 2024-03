Bundesliga heute: BVB - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Dortmund trifft heute Abend um 17:30 Uhr auf Eintracht Frankfurt in einem Bundesliga-Spiel, das für beide Mannschaften entscheidend sein könnte. Der BVB hat gegen die Eintracht in der Bundesliga bereits 49 Siege und 197 Tore erzielt, beides Rekordwerte für die Dortmunder.

Allerdings wird Dortmund ohne Marcel Sabitzer antreten müssen, der nach seiner Roten Karte in Bremen gesperrt ist. Trotzdem bleibt Dortmund seit fünf Bundesligaspielen gegen Frankfurt ungeschlagen und hat nur eines der letzten 14 BL-Duelle mit den Hessen verloren.

Borussia Dortmunds Heimstärke gegen Frankfurts Form

Auf der anderen Seite hat Frankfurt nur eines der letzten zehn Spiele verloren und konnte zuletzt sogar zwei Partien in Folge gewinnen. Mit 40 Punkten nach 25 Spielen steht Frankfurt genauso gut da wie im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Im Spiel könnten die Dortmunder Donyell Malen und Niclas Füllkrug eine entscheidende Rolle spielen. Beide haben in dieser Bundesligasaison bereits elf Tore erzielt und waren nach der Winterpause erfolgreicher als bis Weihnachten. Malen traf zuletzt in drei BL-Spielen in Folge. Auf der Frankfurter Seite hat Mario Götze zuletzt beim 3:1 gegen Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist geglänzt.