Bundesliga heute: Darmstadt - FC Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Bayern haben gegen kein anderes Team im Oberhaus einen so hohen Punkteschnitt wie gegen die Lilien (2.8). Besonders im Fokus steht Bayerns Harry Kane, der mit seinem 30. Saisontor einen persönlichen Rekord eingestellt hat. Nur einmal zuvor erzielte ein Spieler so viele Treffer in seiner ersten Bundesliga-Saison: Uwe Seeler gelang dies in der Premieren-Saison des Wettbewerbs 1963/64.