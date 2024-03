Bundesliga heute: FC Bayern - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr steht ein Klassiker des deutschen Profifußballs an: Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Es ist das 135. Pflichtspiel-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften, eine Partie, die im deutschen Profifußball so oft ausgetragen wurde wie keine andere.

Erstmals seit 14 Jahren treffen sie in einer Bundesliga-Rückrunde aufeinander, ohne dass eines der beiden Teams auf Rang eins der Tabelle steht. Dies war zuletzt 2009/10 der Fall, als die Bayern als Tabellenzweiter gegen den Tabellenfünften aus Dortmund zu Hause mit 3:1 gewannen.

Schlüsselspieler und aktuelle Form

In diesem Match werden einige Schlüsselspieler eine entscheidende Rolle spielen. Dortmunds Julian Brandt hat in dieser Bundesliga-Saison bereits zehn Torvorlagen gegeben und ist nur noch eine Torvorlage von seinem persönlichen Saisonrekord entfernt.

Auf Seiten der Bayern ist Leroy Sané aus statistischer Sicht mit elf Torvorlagen einer der Top-Vorbereiter der Liga. Bayerns Harry Kane hat mit 31 Toren in dieser Saison einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt und Jamal Musiala war in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Verzichten muss der FCB auf die verletzten Stars Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Sacha Boey und Aleksandar Pavlovic verzichten.