Bundesliga heute: Frankfurt - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga. Die Frankfurter gehen mit einer starken Bilanz in das Spiel, sie haben nur eines ihrer letzten 22 Bundesliga-Heimspiele verloren und konnten die letzten drei Duelle mit Union Berlin für sich entscheiden. Die Mannschaft von Union Berlin hat jedoch auch einen Lauf, sie haben mit dem Sieg gegen Werder Bremen am letzten Spieltag bereits genauso viele Punkte in der Rückrunde gesammelt wie in der gesamten Hinrunde. Allerdings haben die Berliner auch die höchste Anzahl an Auswärtsniederlagen in dieser Saison und haben bisher alle Duelle mit den aktuellen Top-6 der Bundesliga-Tabelle verloren, zu denen auch Eintracht Frankfurt zählt.

Starke Einzelakteure auf beiden Seiten

Union Berlins Yorbe Vertessen hat sich in der laufenden Saison als wichtiger Spieler herausgestellt. Er konnte beim letzten Spiel gegen Werder Bremen jeweils ein Tor und einen Assist beisteuern. In diesem Jahr gelangen keinem Union-Spieler in der Liga mehr direkte Torbeteiligungen als Vertessen. Auf der anderen Seite steht Mario Götze von Eintracht Frankfurt, der zuletzt erstmals für seinen Verein in zwei Bundesliga-Spielen in Folge traf. In seinen letzten beiden Spielen sammelte er insgesamt drei direkte Torbeteiligungen, mehr als in seinen ersten 21 Saisonspielen.

Statistiken und Taktiken

Beide Teams sind in der Offensive eher zurückhaltend, Eintracht Frankfurt gab in dieser Saison die wenigsten Schüsse aller Teams ab, Union Berlin die drittwenigsten. Interessant ist auch die Flankentaktik der Teams. Union Berlin schlägt pro Spiel mehr Flanken aus dem laufenden Spiel heraus als fast alle anderen Teams in der Bundesliga, während Eintracht Frankfurt in dieser Hinsicht eher zurückhaltend agiert. Es bleibt abzuwarten, ob diese unterschiedlichen Ansätze im heutigen Spiel einen Einfluss auf das Endergebnis haben werden.

Wird Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

