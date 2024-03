Bundesliga heute: Gladbach - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach auf den SC Freiburg in der Bundesliga. Die Freiburger haben zuletzt eine beeindruckende Serie gegen die Fohlen hingelegt, indem sie fünf Spiele in Folge ungeschlagen blieben. Auch wenn die letzten vier Duelle mit Gladbach jeweils unentschieden endeten, so hat Freiburg gegen keinen anderen Verein so oft die Punkte geteilt wie mit den Fohlen. Auf der anderen Seite hat Borussia Mönchengladbach in dieser Saison erstmals vier Spiele in Folge ohne Niederlage absolviert. Doch die Fohlen haben auch nur eins der neun Spiele in der Rückrunde gewonnen, was an die Abstiegssaison 1998/99 erinnert.

Die Schlüsselspieler: Robin Hack und die Freiburger Offensive

Ein Spieler, der für Gladbach in diesem Spiel besonders wichtig sein könnte, ist Robin Hack. Der Angreifer traf zuletzt erstmals in der Bundesliga in zwei Spielen in Folge und erzielte dabei die letzten drei Tore für die Fohlen. Auf der anderen Seite feierte der SC Freiburg seinen höchsten Sieg in der Bundesliga ausgerechnet bei Borussia Mönchengladbach, als sie im Dezember 2021 mit 6:0 triumphierten. Insgesamt hat der SC Freiburg 67 Tore gegen die Fohlen erzielt, mehr als gegen jedes andere Team.

Die Defensivschwächen beider Teams

Trotz der offensiven Stärken beider Teams gibt es auch defensive Schwächen. Borussia Mönchengladbach gab in dieser Saison bereits elf Mal Punkte nach einer Führung ab und ließ insgesamt 27 Punkte nach Führungen liegen. Das ist Ligahöchstwert und nahe am Vereinsnegativrekord von 29 verspielten Punkten aus der Saison 2020/21. Der SC Freiburg kassierte bereits elf Mal mindestens drei Gegentore in dieser Saison, keinem Team passierte das häufiger. In der Rückrunde sind die 22 Gegentore des SC Ligahöchstwert. Beide Teams haben zudem die höchsten PPDA-Werte der Bundesliga, was bedeutet, dass sie viele gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels zulassen, bevor sie eine Abwehraktion starten.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.