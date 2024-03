Bundesliga heute: Gladbach - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft heute um 15:30 Uhr auf den 1. FC Köln in einem Bundesliga-Spiel, das aufgrund der historischen Daten und aktuellen Form beider Teams viel zu bieten hat. Die Fohlen haben ihre meisten Siege in der Bundesliga gegen Köln gefeiert und die Geißböcke haben gegen kein anderes Team mehr Niederlagen kassiert. Allerdings konnten die Gladbacher nur eines der letzten sechs Duelle für sich entscheiden. Köln wird das Spiel ohne Jan Thielmann und Dejan Ljubicic bestreiten müssen, die beide gesperrt sind. Beide Spieler haben unter Trainer Timo Schultz die meisten Torschussbeteiligungen für Köln in der Bundesliga gesammelt.

Form und Ausgangslage beider Teams

Köln spielt mit 17 Punkten nach 24 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit der letzten Abstiegssaison 2017/18. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt acht Punkte - eine Differenz, die seit Einführung der Drei-Punkte-Regel kein Team so spät in der Saison noch aufgeholt hat. Trotzdem ist Köln unter Schultz auswärts noch ungeschlagen, alle drei Bundesliga-Gastspiele 2024 endeten 1:1. Mönchengladbach hingegen verlor nach drei Heimniederlagen zum Start nur eins der letzten neun Heimspiele und konnte zuletzt ein 5:2 gegen den VfL Bochum feiern. Allerdings gewannen die Fohlen in dieser Saison kein Spiel gegen die aktuell letzten drei der Tabelle und verspielten schon 23 Punkte nach Führungen.

Schlüsselstatistiken und Spieler im Fokus

In Sachen Standardsituationen hat Mönchengladbach in dieser Saison die meisten Tore erzielt, während Köln den höchsten Anteil seiner Tore nach Standards erzielt hat. Allerdings kassierten die Kölner auch die wenigsten Gegentore nach ruhenden Bällen. Interessant ist auch, dass Köln die wenigsten Kopfballtore erzielt hat, während Mönchengladbach in dieser Hinsicht nur von Bayern München übertroffen wird. Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Gladbachs Nathan Ngoumou, der zuletzt erstmals in zwei Bundesliga-Spielen in Folge traf und in seinen letzten beiden Spielen genauso viele direkte Torbeteiligungen sammelte wie in seinen ersten 21 Saisonspielen zusammen.