Bundesliga heute: Heidenheim - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Heidenheim und Eintracht Frankfurt trafen im deutschen Profifußball bereits zweimal aufeinander, wobei die Eintracht beide Male als Sieger vom Platz ging. Heidenheim wird sicherlich alles daran setzen, diese Serie zu durchbrechen und eine dritte Niederlage in Folge gegen den gleichen Gegner zu vermeiden. Besonders im Blickpunkt steht dabei Jan-Niklas Beste, der in den letzten drei Bundesligaspielen an drei Toren direkt beteiligt war und damit bester Torschütze seiner Mannschaft ist.

Heidenheim und Frankfurt: Form und Bilanz

Trotz der jüngsten Niederlagen gegen Frankfurt befindet sich Heidenheim in guter Form und hat nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Eintracht Frankfurt hingegen ist seit sechs Spielen in Folge ohne Sieg und spielte in den letzten drei Bundesligaspielen unentschieden. Allerdings hat Frankfurt eine gute Bilanz gegen Aufsteiger und nur eines der letzten 17 Bundesligaspiele gegen Aufsteiger verloren. Beide Mannschaften tun sich in dieser Saison schwer, Torchancen zu kreieren. Frankfurt hat im Schnitt zehn Torschüsse pro Spiel, Heidenheim elf - die niedrigsten Werte der Liga.

Schlüsselspieler und Taktik

Interessant ist der Unterschied in der Anzahl der eingesetzten Spieler: Heidenheim hat in dieser Saison nur 21 verschiedene Spieler eingesetzt, Frankfurt dagegen 32. Heidenheim ist anfällig für Freistöße und hat in dieser Saison die zweitmeisten Gegentore nach Freistößen kassiert. Frankfurt hingegen hat erst drei Tore nach Standardsituationen erzielt, die wenigsten der Liga. Ein Schlüsselspieler könnte dabei Omar Marmoush sein, der in den letzten drei Bundesligaspielen an fünf Toren direkt beteiligt war.

