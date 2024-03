Bundesliga heute: Hoffenheim - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim trifft im heutigen Bundesligaspiel auf den SV Werder Bremen. Das Spiel ist für 17.30 Uhr angesetzt und verspricht aufgrund der bisherigen Statistik eine interessante Begegnung zu werden. Die TSG Hoffenheim hat seit der Saison 2019/20 nur eines von sieben Ligaspielen gegen den SV Werder Bremen verloren, fünfmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Trainer Pellegrino Matarazzo hat in fünf Bundesliga-Duellen gegen Werder Bremen noch nie verloren und vier Siege gefeiert. Zuletzt beendete Hoffenheim mit einem 3:2-Sieg in Dortmund eine Serie von acht sieglosen Bundesligaspielen und steht erstmals seit dem 16. Spieltag wieder unter den ersten Sieben.

Werder Bremen: Starke Rückrunde und Auswärtsbilanz

Der SV Werder Bremen hat nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele verloren und belegt in der Rückrunde mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von +4 den dritten Platz. Mit 13 Punkten nach sechs Rückrundenspieltagen spielt Bremen die beste Rückrunde in der Bundesliga seit neun Jahren. Zudem ist Werder Bremen seit fünf Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen und hat die letzten drei Auswärtsspiele in Folge ohne Gegentor gewonnen. Mit nur vier Gegentoren stellt Werder Bremen gemeinsam mit Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen die beste Abwehr der Bundesliga-Rückrunde.

Hoffenheim: Heimschwäche und fehlende Torausbeute

Die TSG Hoffenheim tut sich in dieser Saison vor heimischer Kulisse schwer. Die TSG Hoffenheim hat in dieser Bundesliga-Saison aus elf Heimspielen nur zehn Punkte geholt - ein neuer Negativrekord für den Verein. In den letzten vier Bundesliga-Heimspielen blieb die TSG sieglos, und in 14 aufeinander folgenden Bundesliga-Heimspielen konnte kein einziges Tor erzielt werden. Hoffenheim kassierte 139 Gegentore, nur Borussia Mönchengladbach und der SV Darmstadt ließen mehr zu. Hoffenheims Maximilian Beier, der in Dortmund seinen ersten Doppelpack erzielte und nun bei zehn Saisontoren steht, blieb in den letzten sechs Heimspielen ohne Torerfolg.