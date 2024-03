Bundesliga heute: Hoffenheim - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG Hoffenheim trifft heute Abend um 18:30 Uhr auf den VfB Stuttgart. Die Hoffenheimer sind seit vier Bundesliga-Partien gegen die Schwaben unbesiegt und haben zu Hause keines der letzten acht Spiele gegen den VfB verloren. Allerdings musste sich die TSG am vergangenen Spieltag mit 1:3 in Frankfurt geschlagen geben und blieb damit in neun der vergangenen elf Bundesliga-Partien sieglos.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu Hause ging allerdings nur eine der vergangenen sieben Partien verloren. Die Hoffenheimer haben in keinem ihrer letzten 20 Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste behalten, das ist die aktuell längste Serie im Oberhaus. Bei der TSG fehlen John-Anthony Brooks und Ozan Kabak aufgrund einer Sperre.

Stuttgarts beeindruckende Form und Trainerduell

Der VfB Stuttgart hingegen ist seit sieben Bundesliga-Partien unbesiegt und holte dabei 19 der möglichen 21 Punkte. Mit 53 Punkten aus den ersten 25 Spielen spielt der VfB seine beste Bundesliga-Saison. VfB-Coach Sebastian Hoeneß gastiert nun erstmals als Bundesliga-Trainer in Sinsheim und steht vor seinem 34. Bundesliga-Spiel als Trainer des VfB Stuttgart, das ist eine volle Bundesliga-Saison. Mit 66 Punkten, also exakt 2.0 pro Spiel, hat er den Bestwert aller Trainer in der Vereinshistorie des VfB. Interessanterweise gewann Hoeneß schon einmal öfter als Hoffenheims Pellegrino Matarazzo in 77 Bundesliga-Spielen als Stuttgarter Trainer.

Schlüsselspieler und Rekorde

Im Fokus steht auch Angelo Stiller, der in dieser Bundesliga-Saison sowohl für die TSG Hoffenheim als auch für den VfB Stuttgart zum Einsatz kam. Er spielte in dieser Saison nur weniger Pässe in der gegnerischen Hälfte als Leverkusens Granit Xhaka und Florian Wirtz. Serhou Guirassy ist mit 21 Toren der zweitbeste Torschütze dieser Bundesliga-Saison und hat bereits den VfB-Vereinsrekord eingestellt. Hoffenheims Anton Stach bereitete in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Spiele je ein Tor vor und ist der Spieler mit den meisten abgefangenen Bällen in dieser Saison. Seine 63 Tacklings überbieten nur VfB Stuttgarts Atakan Karazor und Bochums Bernardo. Es verspricht also ein interessantes Duell zu werden, in dem beide Teams auf wichtige Spieler setzen können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird TSG gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.