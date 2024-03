Bundesliga heute: Leipzig - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft RB Leipzig auf SV Darmstadt 98. Die Partie findet am 09.03.24 (Samstag) um 15:30 Uhr statt. RB Leipzig hat eine beeindruckende Bilanz gegen Darmstadt, mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 9:1. Die Roten Bullen haben gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine Siegquote von 100% bei mindestens gleich vielen Duellen. Dani Olmo, der Mittelfeldspieler von Leipzig, steht vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz und hat in dieser Saison bereits sieben Scorerpunkte (3T 4A) erzielt, genauso viele wie in der gesamten letzten Saison.

SV Darmstadt 98 in der Krise

RB Leipzig auf der Überholspur

RB Leipzig hingegen scheint seine Form gefunden zu haben. Die Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und seit dem 20. Spieltag nur von Stuttgart und Leverkusen weniger Punkte geholt. Leipzig hat zudem keines seiner 30 Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger verloren. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lois Openda, der in dieser Saison bereits 17 Tore für Leipzig erzielt hat - kein anderer Spieler traf in seinen ersten 24 BL-Spielen für RB so oft. Seine sechs Rückrundentore sind sogar geteilter Ligahöchstwert. Im Hinspiel gegen Darmstadt gelangen ihm zwei Treffer. Mit zehn Jokertoren führt Leipzig zudem die Bundesliga in dieser Kategorie an.