Bundesliga heute: Leipzig - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig trifft am Samstag um 15:30 Uhr auf den 1. FSV Mainz 05. Die Leipziger Mannschaft geht mit einem starken Rückenwind in das Spiel, nachdem sie zuletzt erstmals seit Dezember wieder drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen hat. Dies ist ein deutlicher Aufschwung im Vergleich zu den acht Spielen zuvor, in denen sie nur zwei Siege erringen konnten. Auf der anderen Seite hat Mainz in den letzten sechs Bundesliga-Spielen gegen RB Leipzig nur einmal verloren und die letzten beiden Duelle mit den Sachsen gewonnen. Mainz konnte zuletzt beim 2:0 gegen den VfL Bochum den dritten Saisonsieg feiern und steht erstmals seit dem 18. Spieltag nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die Schlüsselspieler: Burkardt und Openda

Jonathan Burkardt, der Angreifer von Mainz, hat sich in dieser Saison als Torschütze bewiesen. Mit vier Saisontoren ist er der Top-Torschütze von Mainz in dieser Bundesliga-Saison. Auf der anderen Seite steht Lois Openda von RB Leipzig, der in dieser Saison bereits 19 Tore erzielt und vier Assists gegeben hat. Nur Bayerns Harry Kane hat in dieser Bundesliga-Saison mehr direkte Torbeteiligungen als der Belgier. Leipzigs Xavi hat beim 5:1 gegen den 1. FC Köln bereits zum sechsten Mal in dieser Bundesliga-Saison mindestens zwei Torbeteiligungen in einem Spiel gesammelt.

Auswärtsfluch und Standardsituationen

Trotz der starken Leistungen von Mainz in den letzten Spielen gegen RB Leipzig, hat die Mannschaft eine schwache Auswärtsbilanz. Sie sind seit 17 Bundesliga-Gastspielen sieglos und sind das auswärtsschwächste Team der Liga mit nur sechs Punkten. Interessanterweise feierte Mainz den letzten Auswärtssieg beim kommenden Gegner RB Leipzig – mit 3:0 am 1. April 2023, also vor fast genau einem Jahr. Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Spiels könnte die Rolle von Standardsituationen sein. Mainz hat in dieser Bundesliga-Saison 55% seiner Tore nach Standard-Situationen erzielt, während RB Leipzig 47% seiner Gegentore nach Standards kassiert hat.

Wird RB Leipzig gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

