Bundesliga heute: Leverkusen - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und TSG Hoffenheim verspricht heute Nachmittag um 15:30 Uhr eine spannende Begegnung zu werden. Leverkusen hat seit dem Hoffenheimer Bundesliga-Aufstieg zur Saison 2008/09 gegen kein Team im Oberhaus öfter gewonnen als gegen die Kraichgauer (18-mal, wie sonst nur gegen Stuttgart).

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem ist Leverkusen nach 38 Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagen (33 Siege, 5 Unentschieden) – das ist laufender Rekord eines Bundesliga-Teams an ungeschlagenen Partien im deutschen Profifußball in einer Saison. Die Werkself ist dabei 26 Bundesliga-Spiele ungeschlagen (22S 4U) - nur einmal blieb ein Team in der Bundesliga-Historie vom Start weg noch länger ungeschlagen: Der FC Bayern München 2013/14 unter Pep Guardiola – 28 Spiele.

Starke Leistungen von Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen spielt mit 70 Punkten nach 26 Spielen (22S 4U) die zweitbeste Bundesliga-Saison eines Teams überhaupt – nur einmal war ein Team zum Vergleichszeitpunkt besser: 2013/14 hatte der FC Bayern unter Pep Guardiola nach 26 Spielen 74 Zähler (24S 2U). Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt zehn Punkte, das verspielte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel kein Team so spät in der Saison. Bayer 04 Leverkusen fuhr zuletzt den 22. Sieg im 26. Spiel in dieser Bundesliga-Saison ein (4U) – neuer Vereinsrekord, so viele Siege hatte Bayer in einer kompletten Bundesliga-Saison noch nie. Damit hat B04 jetzt schon einen Sieg mehr geholt als der Meister der letzten Saison nach 34 Spielen (Bayern mit 21 Siegen).

Hoffenheim mit Herausforderungen

Die TSG Hoffenheim hingegen verlor sechs der letzten zwölf Bundesliga-Spiele und ging in diesem Zeitraum nur zweimal als Sieger vom Platz (4U). Die TSG Hoffenheim behielt in keinem ihrer letzten 21 Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste, das ist die aktuell längste Serie im Oberhaus. Nur von 2013 bis 2014 musste die TSG länger auf eine Weiße Weste warten (24 BL-Spiele). Die TSG spielte auch als einziges Team in dieser BL-Saison nur einmal zu null – Gegner Leverkusen hingegen ist das Team mit den ligaweit meisten Weißen Westen (13). Hoffenheim auf der anderen Seite kassierte bereits fünf Gegentore nach Hohen Ballgewinnen des Gegners – nur Darmstadt ligaweit mehr (6).

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird B04 gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.