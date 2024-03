Bundesliga heute: Leverkusen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 19:30 Uhr trifft Bayer 04 Leverkusen auf den VfL Wolfsburg in einem Bundesliga-Spiel, das von besonderer Bedeutung für beide Teams ist. Die Statistiken zeigen, dass keines der letzten 15 Bundesliga-Spiele zwischen diesen beiden Teams mit einem Heimsieg endete - ein Trend, den Leverkusen sicherlich durchbrechen möchte. Auf der anderen Seite steht Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der gegen die Werkself eine eher enttäuschende Bilanz hat, mit durchschnittlich nur 0,8 Punkten pro Spiel.

Bayer 04 Leverkusen: Auf dem Weg zum neuen Vereinsrekord

Leverkusen ist seit 24 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und könnte mit einem Punktgewinn gegen die Wölfe einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Mit 64 Punkten aus 24 Spielen spielt Leverkusen die zweitbeste Saison der Bundesliga-Geschichte, nur übertroffen von Bayern München in der Saison 2013/14. Ein weiterer Sieg würde Leverkusen auch seinen Saisonrekord im Oberhaus einstellen lassen. Zudem hat Leverkusen in diesem Jahr bereits fünf Weiße Westen behalten und die meisten hohen Ballgewinne aller Teams verbucht. Trainer Xabi Alonso hat in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen als Coach beeindruckende 109 Punkte geholt, nur übertroffen von Hansi Flick und Pep Guardiola.