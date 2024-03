Bundesliga heute: Mainz - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Schlüsselspieler und ihre Leistungen

Kevin Stöger von Bochum hat sich in dieser Saison als bester Vorarbeiter des Teams mit sieben Torvorlagen hervorgetan. Er hat seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2018/19 eingestellt. Nur Zvjezdan Misimovic hat in einer BL-Saison mehr Assists für Bochum gegeben. Stöger hat gegen seinen Ex-Klub Mainz bisher eher als Torschütze geglänzt und gegen kein anderes Team öfter im Oberhaus getroffen. Auf der anderen Seite hat Mainz in dieser Saison mit 16 Punkten nach 25 Spielen seine schwächste Performance in der Bundesliga gezeigt. Kein Team hat bisher die Klasse mit maximal 16 Punkten nach 25 BL-Partien gehalten.

Die aktuelle Form beider Teams

Mainz hat im Kalenderjahr 2024 jeden seiner sechs Punkte vor heimischer Kulisse geholt, was bei keinem anderen Team ligaweit der Fall ist. Auswärts haben die 05er alle vier Gastspiele 2024 verloren, zuhause punkteten sie in vier von fünf Spielen. Bochum hingegen hat die letzten drei Bundesliga-Spiele allesamt verloren. Dies war zuletzt vor einem Jahr der Fall, als es vier Niederlagen in Folge gab. Bochum hat nur eins der letzten 16 Bundesliga-Gastspiele gewonnen - mit 2:1 beim SV Darmstadt Anfang November. Nur Mainz hat auswärts weniger Punkte (6) als Bochum (7) geholt. Beide Teams haben in dieser Saison Schwächen in der Defensive gezeigt, wobei Bochum mit 52 Gegentoren die zweitschwächste Defensive hat und Mainz mit 20 Toren die zweitschwächste Offensive nach dem 1. FC Köln. Mainz liegt sowohl bei der Chancenverwertung (8%) als auch bei der Großchancenverwertung (21%) auf dem ligaweit letzten Platz.