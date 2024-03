Bundesliga heute: Stuttgart - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heidenheim: Auf der Suche nach dem Sieg

Nach der Winterpause hat Heidenheim sogar nur eins der zehn Bundesligaspiele gewonnen. Zudem blieb Heidenheim zuletzt erstmals in sechs BL-Spielen in Folge ohne Weiße Weste und gab ligaweit die zweitwenigsten Schüsse aller Teams in der laufenden Bundesliga-Spielzeit ab.

Stuttgarts Sturm-Duo im Fokus

Ein besonderer Blick gilt dem Stuttgarter Sturm-Duo Deniz Undav und Serhou Guirassy, das in der laufenden Bundesliga-Spielzeit insgesamt 36 Tore erzielte. Nur einmal gelangen einem VfB-Duo mehr Treffer in einer Spielzeit: 1985/86 trafen Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer 37-mal. Die 0:2-Niederlage in Heidenheim in der Hinrunde war das erste BL-Spiel 2023/24, in dem weder Undav noch Guirassy für den VfB trafen. Das Stuttgarter Trio aus Führich, Guirassy und Undav erzielte 2023/24 in der Bundesliga 43 Tore – so viele gelangen einem VfB-Trio zuletzt beim Vereinsrekord 1996/97. Es bleibt abzuwarten, ob sie heute Abend ihre Torbilanz weiter ausbauen können.