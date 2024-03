Bundesliga heute: Stuttgart - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FC Union Berlin. Das Spiel findet um 20:30 Uhr (im LIVETICKER) statt und verspricht, ein interessantes Aufeinandertreffen zu werden. Der VfB Stuttgart hat unter Trainer Sebastien Hoeneß beide Spiele (Pokal und Liga) gegen den 1. FC Union Berlin in dieser Saison gewonnen und ist seit sechs Bundesliga-Partien unbesiegt.

Mit 50 Punkten aus den ersten 24 Spielen spielt der VfB Stuttgart seine beste Bundesliga-Saison. Serhou Guirassy, der erst der vierte Spieler des VfB Stuttgart ist, der in einer Bundesliga-Saison die Marke von 20 Toren knackte, wird sicherlich ein Spieler sein, auf den man achten sollte.

Stuttgarts beeindruckende Form und Berlins Kampf um Punkte

Die beeindruckende Form des VfB Stuttgart setzt sich fort, da sie in den vergangenen sechs Spielen 16 der möglichen 18 Punkte geholt haben. Dies ist der Ligabestwert in diesem Zeitraum, zusammen mit Bayer 04 Leverkusen. Die 17 Tore in diesem Zeitraum sind ebenfalls Ligahöchstwert.