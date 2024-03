Bundesliga heute: Union - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Terzic mit Offensiv-Überraschung

Im Stadion An der Alten Försterei findet heute um 15.30 Uhr das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund statt. Die bisherige Bilanz spricht für die Gastgeber: Der BVB hat drei seiner vier Bundesligaspiele bei Union Berlin verloren. Nur im Februar 2022 konnten die Dortmunder beim 3:0-Sieg in Köpenick punkten. Union Berlin befindet sich derzeit in guter Form und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Zu Hause sind die Eisernen seit sechs BL-Spielen ungeschlagen.

Formkurve und Schlüsselspieler

Union Berlin und Borussia Dortmund sind mit jeweils elf Punkten stark in die Rückrunde gestartet. Nur drei Mannschaften haben besser gepunktet. Dortmund hat dennoch nur elf der ersten 23 Bundesligaspiele gewonnen, das ist die niedrigste Siegquote seit dem Abgang von Jürgen Klopp im Jahr 2015. Dennoch hat der BVB nur eines der letzten 14 Bundesligaspiele verloren. Beide Mannschaften haben in diesem Jahr bereits viermal zu Null gespielt - ein Rekord, den sie sich mit Bayer 04 Leverkusen teilen. Allerdings müssen beide Mannschaften auf wichtige Spieler verzichten: Dortmunds Donyell Malen und Unions Robin Gosens sind gesperrt. Gosens ist mit sechs Saisontoren Unions bester Torschütze, Malen mit zehn Treffern hinter Niclas Füllkrug Dortmunds zweitbester Torschütze.

Defensive Schwächen und offensive Stärken

Union Berlin hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits sieben Gegentore von außerhalb des Strafraums kassiert, nur der SV Darmstadt hat mehr. Mit dem nächsten Gegentreffer, dem 38. in dieser Bundesliga-Saison, würden die Eisernen bereits ihren Rekord aus der gesamten Vorsaison einstellen. Auf der anderen Seite erzielte Dortmunds Marco Reus gegen Hoffenheim seine Torvorlagen Nummer 91 und 92 in der Bundesliga und zog damit mit Franck Ribéry gleich. Nur Bayerns Thomas Müller hat seit der Saison 2004/05 mehr Vorlagen in der Bundesliga gegeben. Seinen ersten Assist in dieser Saison gab Reus beim 4:2-Sieg gegen Union Berlin in der Hinrunde. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Offensivstärke erneut unter Beweis stellen kann und ob Union seine Defensive stabilisieren kann.