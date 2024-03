Bundesliga heute: Wolfsburg - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der VfL Wolfsburg auf den FC Augsburg. Das Match findet am 16.03.24 (Samstag) um 15:30 Uhr statt. Der FC Augsburg zeigt sich in den letzten Spielen stark gegen den VfL Wolfsburg, mit vier ungeschlagenen Bundesliga-Partien. Die Wölfe hingegen konnten in den letzten sechs Heimspielen gegen den FCA nicht verlieren, was eine bemerkenswerte aktive Ungeschlagen-Serie darstellt. Der FC Augsburg hat unter Trainer Jess Thorup beeindruckende Leistungen erbracht, mit 1.5 Punkten im Durchschnitt aus 18 Bundesliga-Spielen, 39% Siegen und 1.7 Toren pro Spiel.