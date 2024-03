Bundesliga heute: Wolfsburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 18.30 Uhr findet das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart statt. Die Heimbilanz der Wolfsburger gegen Stuttgart ist beeindruckend: In den letzten 14 Heimspielen gab es nur eine Niederlage. Diese Niederlage ist allerdings noch frisch in Erinnerung, da sie erst im Dezember 2021 unter Florian Kohfeldt mit 0:2 zustande kam. Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2022 gewannen die Wolfsburger knapp mit 3:2. Trotz dieser positiven Bilanz befindet sich der VfL Wolfsburg in einer Negativserie mit acht Spielen ohne Sieg und einer schlechten Saisonbilanz von nur 25 Punkten nach 23 Spielen - die schlechteste seit sechs Jahren.

Stuttgart-Trainer Hoeneß vor seinem 100. Bundesligaspiel

Für den Trainer des VfB Stuttgart, Sebastien Hoeneß, ist das heutige Spiel ein ganz besonderes: Es ist sein 100. Spiel. 149 Punkte hat er in 99 Spielen geholt. Auch die letzten vier Bundesligaspiele gegen den VfL Wolfsburg wurden gewonnen. Die Stuttgarter haben mit 47 Punkten aus den ersten 23 Spielen eine der besten Bundesligasaisonen hinter sich und liegen damit auf dem Niveau der Saison 1982/83. Trotz dieser starken Leistung haben sie auch in diesem Jahr noch kein Spiel verloren.

Schlüsselspieler im Fokus: Behrens und Guirassy

Zwei Spieler stehen heute im Mittelpunkt: Kevin Behrens vom VfL Wolfsburg und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Behrens ist der einzige Spieler, der in dieser Bundesliga-Saison für zwei verschiedene Vereine getroffen hat und beendete zuletzt in Frankfurt eine Durststrecke von 19 BL-Spielen ohne Torerfolg. Guirassy hingegen hat eine beeindruckende Bilanz gegen den VfL Wolfsburg: In nur zwei Bundesligaspielen erzielte er vier Tore. In der Hinrunde erzielte er alle drei Stuttgarter Tore gegen Wolfsburg - der erste lupenreine BL-Hattrick eines VfB-Spielers seit Cacau im Februar 2010.