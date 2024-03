Bundesliga: Historisches Darmstadt-Debakel gegen Augsburg

Nur zwei Teams in der Bundesliga-Geschichte hatten einen 0:5-Rückstand schneller kassiert. Borussia Mönchengladbach lag 2021 gegen den SC Freiburg nach 25 Minuten mit 0:5 hinten. Ebenfalls nach 25 Minuten hatte Gladbach mit 5:0 gegen Eintracht Braunschweig geführt (1984).

Am Samstagnachmittag gingen die Gäste durch Philipp Tietz bereits in der 2. Minute in Führung. Vorausgegangen war ein Riesenbock von Lilien-Verteidiger Jannik Müller.