Bundesliga: Sancho mit Traum-Tor! Bleibt er nun beim BVB?

Eine neu entflammte Liebe

Jadon Sancho erzielt beim Sieg in Bremen sein erstes Tor nach seiner Rückkehr zum BVB. Sein Auftritt weckt Erinnerungen an seine besten Tage im Dortmund-Trikot. Ist der Offensivstar wieder ganz der Alte? SPORT1-Reporter Manni Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller ordnen die Leistung in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ ein.