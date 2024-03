Bundesliga: Wolfsburg findet Kovac-Nachfolger

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer! Ralph Hasenhüttl übernimmt das Amt vom am Sonntagmorgen entlassenden Niko Kovac. Dies teilte der Verein am Nachmittag mit. Hasenhüttel erhält nach Vereinsangaben einen langfristigen Vertrag. Am Montag findet die offizielle Vorstellung statt.

Hasenhüttl trainierte in der Vergangenheit bereits zweimal in der Bundesliga. Der Österreicher stieg 2014/15 mit dem FC Ingolstadt ins deutsche Oberhaus auf und hielt die Klasse. Im Anschluss daran wechselte er zu RB Leipzig. Mit den Leipzigern gelang ihm in der Saison 2016/2017 auf Anhieb der Vizemeister-Titel und die Qualifikation für die Champions League.

Zuletzt war der 56-Jährige in der Premier League beim FC Southampton tätig und wurde im November 2022 entlassen. Seither war der Coach vereinslos und übernimmt nun den VfL Wolfsburg. Der neue VfL-Trainer hat in der anstehenden Länderspielpause nun ein bisschen mehr Zeit, die Mannschaft kennenzulernen - das nächste Spiel ist erst am Osterwochenende bei Werder Bremen.

VfL entlässt Kovac am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen hatten sich die Wölfe von Kovac getrennt. Der Bundesligist konnte seine anhaltende Ergebniskrise auch am Samstag gegen Augsburg nicht beenden. Unter Kovac war das Team seit elf Spielen ohne Sieg, der letzte Dreier datiert vom 16. Dezember des vergangenen Jahres.

Schon am Samstag hatte sich eine Trennung angedeutet. Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte nach dem 1:3 gegen den FC Augsburg ein Bekenntnis zu dem glücklosen Coach vermieden. Kovac selbst hatte betont, dass er wisse, wie das Geschäft läuft.

VfL-Boss Schäfer erklärt Entlassung

„Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg sind wir in der internen Aufarbeitung des Spiels und unserer Gesamtsituation zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden“ erklärte Schäfer am Sonntag in einer Mitteilung des Vereins: „Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren.“ Der VfL-Boss bedankte sich ausdrücklich bei Kovac, dessen Co-Trainer Robert Kovac und Aaron Briggs ebenfalls freigestellt wurden.

Auch der bisherige Coach bedankte sich: „Natürlich bin vor allem ich als Cheftrainer enttäuscht darüber, dass es uns nicht gelungen ist, trotz vielversprechender Ansätze den Turnaround zu schaffen. Der Mannschaft, dem gesamten Klub und seinen Fans wünschen wir das Allerbeste für den weiteren Saisonverlauf und für die Zukunft.“

Kovac kam 2022 nach Wolfsburg

Kovac, der bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025 besaß, hatte den Job bei den Wölfen im Sommer 2022 angetreten. In seiner Premierensaison verpasste er mit Platz acht die angestrebte Europacup-Qualifikation. In dieser Spielzeit stehen sechs Siegen ganze 13 Niederlagen gegenüber.

