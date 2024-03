BVB: Böser Tritt! Dortmund-Star sieht Rot und provoziert Werder-Fans

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trat der Österreicher im Mittelfeld seinem Gegenspieler Mitchell Weiser bei einer eigentlich harmlosen Szene im Mittelfeld beim Stand von 2:0 für den BVB von hinten in die Achillessehne. Während Weiser am Boden lag, nickte Sabitzer schon direkt in Richtung Schiedsrichter Deniz Aytekin und ahnte die Konsequenzen.