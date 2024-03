BVB eröffnet Auslandsbüro in New York

Vizemeister Borussia Dortmund treibt seine Auslandsvermarktung nun auch in den USA weiter voran. Am Donnerstagabend eröffnete der Fußball-Bundesligist sein erstes Büro in New York, 300 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport waren bei den Feierlichkeiten im „One World Trade Center“ anwesend. Von dort aus sollen künftig die Internationalisierungs-Bemühungen im nordamerikanischen Raum, aber auch Richtung Mittel- und Südamerika gesteuert werden.