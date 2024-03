BVB-Ikone verlässt Dortmund: Addo wird Nationaltrainer

Personeller Abgang bei Borussia Dortmund: Wie der BVB am Freitag bekannt gab, wird Otto Addo den Klub zum im Sommer verlassen.

BVB: Kehl bedauert Addo-Abgang

„Ich weiß, dass für Otto trotz der langjährigen Verbundenheit zum BVB die Nationalmannschaft immer etwas ganz Besonderes war. Wir haben ihn schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, für sein Land arbeiten zu können und die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen“, wird Sebastian Kehl zitiert.

Der Klub verliere in Addo „einen hervorragenden Trainer und tollen Menschen“, fügte der BVB-Sportdirektor an. „Trotzdem freue ich mich für ihn und bin mir sicher, dass er bis zum Sommer sein Bestes für den BVB geben wird und dass wir auch darüber hinaus in engem Kontakt bleiben werden.“