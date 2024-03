BVB: Saison-Aus für Bensebaini

Der BVB kämpft als Tabellenvierter um die erneute Teilnahme an der Champions League. In der Bundesliga gab es in München zuletzt neun Niederlage in Folge. "Unser Ziel ist es, am Samstag nach München zu fahren und endlich den Bock umzustoßen", sagte Terzic. Seine Mannschaft müsse "mutig auftreten", in jeder Phase des Spiels "fleißig bleiben" sowie eine "große Effizienz und Widerstandsfähigkeit" an den Tag legen.