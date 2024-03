"Da fehlt es an Neutralität": Ex-Spieler rechnet mit BVB ab

„Dortmund hat mir gegenüber kommuniziert, obwohl ich auf dem Platz stand, dass die Rückkehr meines Konkurrenten nach seiner Verletzung mich wieder ins Abseits befördern würde“, blickte Meunier auf seinen offenbar unterkühlten Abschied zurück. „Ich finde, da fehlt es ein bisschen an Neutralität und an Konkurrenzkampf.“

Meunier: Trabzonspor „die interessanteste Option“

Was Meunier meinte: Die Zeit von Dezember bis Februar, als Julian Ryerson aufgrund einer Innenbandverletzung pausieren musste. Da ersetzte der 32-Jährige seinen Teamkollegen und stand in allen sieben Bundesligaspielen in der Startelf. Trotzdem habe er hinterher keine echte Perspektive bei den Schwarz-Gelben gehabt.