Denkwürdiger Dopa-Auftritt: "Habe mich danach geärgert"

Trainer-Legende Hans Meyer hat im exklusiven Interview mit SPORT1 zugegeben, dass er seinen letzten Auftritt in der Sonntags-Talkrunde „nicht so angenehm in Erinnerung“ hat: „Da hatte ich das Gefühl, dass die gesamte Runde bei einem Thema geschlossen gegen mich alten Greis vorgegangen ist. Ich habe mich danach über mich selbst geärgert, weil ich mich unnötigerweise darüber aufgeregt und in die Enge gedrängt gefühlt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das in meinem Alter noch passiert.“ Was aber genau hat den heute 81-Jährigen so aufgewühlt?