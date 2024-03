Der BVB fordert das "kleine Monster" Atletico

Borussia Dortmund freut sich in der Champions League auf den Kampf gegen das "kleine Monster" Atletico Madrid. "Das ist ein sehr interessantes Los und ein starker Gegner", sagte Trainer Edin Terzic nach der Viertelfinal-Auslosung am Freitag: "Atletico ist schon ein kleines Monster in K.o.-Spielen, das bezwungen werden muss."