Deutsche Sport-Ikone rechnet mit Kimmich hab: "Als Sechser versagt"

Boris Becker hat ein knallhartes Urteil zu Joshua Kimmich abgegeben. Die deutsche Tennis-Legende appelliert an den Nationalspieler und den FC Bayern, sich Gedanken zu machen.

Zunächst bemängelte Becker, dass Kimmich sich nicht häufiger öffentlich äußere: „Ich finde es schade, dass man von einem so talentierten und motivierten deutschen Nationalspieler seit einem halben Jahr so wenig hört“, sagte der 56-Jährige bei Sky -Talkrunde „Triple - der Schüttflix Fußballtalk“.

Gerade die neue Rolle als Rechtsverteidiger hätte in seinen Augen zu einer klaren Positionierung führen müssen: „Wenn ich als Sechser nach rechts hinten geschickt werde, dann bin ich der Erste, der vor der Kamera steht und sage, was ich davon halte. Das ist bei ihm so mir nichts, dir nichts.“