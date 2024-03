DFL: Unterbrechungen künftig nicht bei jedem Streitthema

Mangelnde Kommunikation der DFL-Bosse?

Kritik an mangelnder Kommunikation der Pläne zum Einstieg eines Investors wiesen die DFL-Chefs zurück.

Es sei „nichts in Hinterzimmern oder im Hau-Ruck-Verfahren gelaufen. Aber die Argumente für eine Partnerschaft sind nicht bis in die Fanszenen an den 36 Standorten durchgedrungen und sie sind von anderen Aspekten überlagert worden“.